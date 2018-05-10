У Миколаєві п’яні військові зчинили переполох на вокзалі

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Фото: Новости N

Правоохоронці виявили в затриманих травматичний пістолет з патронами та ніж

На центральному автовокзалі в Миколаєві двоє військових відкрили стрілянину на пасажирській платформі.

Про це повідомляють Новости N.

Інцидент стався вранці у четвер, 10 травня.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих на автовокзалі розмахують пістолетом і стріляють.

На місце події прибули патрульні. Вони затримали двох військових, які були у стані алкогольного сп'яніння. Під час затримання один з них вчинив опір.

При огляді правоохоронці виявили у затриманих травматичний пістолет з патронами та ніж. Дозвіл на зброю був відсутній.

Затриманий, у якого знайшли пістолет, пояснив, що є військовослужбовцем і проходить службу в підрозділі Національної гвардії, дислокованому в Харкові. Другий представився «дембелем», сказавши, шо звільнився в запас з військової служби.

За словами затриманих, до Миколаєва вони приїхали 9 травня поїздом з Києва. Переночували в готелі, а вранці прийшли на автовокзал, де, за словами нацгвардійця, працює його дівчина.

На місце події викликали представників військової служби правопорядку (військової поліції). Після оформлення протоколу вилучення зброї, затриманих доставили в Інгульський райвідділ поліції.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила на отриманні хабарів трьох військовослужбовців з підрозділів, дислокованих у різних регіонах України.