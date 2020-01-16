У Миколаєві стався конфлікт зі стріляниною: двоє людей постраждали



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Між двома групами молодих людей виник конфлікт через особисті стосунки

У Миколаєві між двома групами чоловіків виник конфлікт, який закінчився стріляниною, двоє людей дістали тілесні ушкодження.

Про це повідомили в поліції області.

Інцидент стався на вулиці Театральній поблизу спорткомплексу. За словами правоохоронців, між двома групами молодих людей виник конфлікт через особисті стосунки.

«Домовившись зустрітись і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодиків, з іншої – четверо. З часом розмова переросла у сварку, а згодом один з учасників дістав пістолет, попередньо, травматичної дії та здійснив декілька пострілів у напрямку опонентів», — йдеться у повідомленні.

Стріляли з автомобіля Mercedes Benz A 160, на якому потім чоловіки й втекли з місця події. Однак поліція невдовзі знайшла авто разом з одним з учасників подій.

«Також поліцейські вилучили пістолет, попередньо, травматичної дії, який зловмисники встигли викинути у сміттєбак. На місці події продовжують працювати поліцейські. Речові докази, гільзи та пістолет, вилучені», — розповіли в поліції.

У відомстві додали, що життю постраждалих нічого не загрожує. Попередньо поліція кваліфікувала подію за статтею «Хуліганство».