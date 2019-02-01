У Миколаєві суд заарештував вбивцю подружжя



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Зловмисник розстріляв на вулиці чоловіка і жінку Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

52-річного чоловіка взяли під варту на два місяці

Суд Центрального району м. Миколаїв обрав затриманому за подвійне вбивство 52-річному чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Про це 1 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що тимчасово виконуючим обов’язки начальника ГУ Нацполіції в Миколаївській області Іваном Вигівським ініційовано проведення службового розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі загиблого подружжя (про невиконання рішення суду щодо боргових зобов’язань).

Нагадаємо, 30 січня на вул. Космонавтів у Миколаєві, біля будівлі «Космос Плаза», де розташований Ленінський районний суд, зловмисник розстріляв подружжя.

Згодом у поліції розповіли подробиці трагедії.