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    У Миколаєві суд заарештував вбивцю подружжя

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    Зловмисник розстріляв на вулиці чоловіка і жінку - У Миколаєві суд заарештував вбивцю подружжя
    Зловмисник розстріляв на вулиці чоловіка і жінку
    Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

    52-річного чоловіка взяли під варту на два місяці

    Суд Центрального району м. Миколаїв обрав затриманому за подвійне вбивство 52-річному чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

    Про це 1 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

    Зазначається, що тимчасово виконуючим обов’язки начальника ГУ Нацполіції в Миколаївській області Іваном Вигівським ініційовано проведення службового розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі загиблого подружжя (про невиконання рішення суду щодо боргових зобов’язань).

    Нагадаємо, 30 січня на вул. Космонавтів у Миколаєві, біля будівлі «Космос Плаза», де розташований Ленінський районний суд, зловмисник розстріляв подружжя.

    Згодом у поліції розповіли подробиці трагедії.

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