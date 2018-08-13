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    У Миколаєві в річці масово гине риба

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    У Миколаєві в річці масово гине риба

    У рибоохоронному патрулі допускають, що причиною міг стати сірководень

    У Миколаєві в річці Південний Буг масово загинула риба. На 100 квадратних метрах обстеженої території знайшли 1740 загиблих бичків розміром від 5 до 15 сантиметрів.

    Про це повідомив Миколаївський рибоохоронний патруль.

    Фахівці відібрали проби води для аналізу — причини загибелі риби встановлюють.

    У рибоохоронному патрулі допускають, що причиною міг стати сірководень, рівень якого, внаслідок діяльності людини збільшився.

    Крім того, зазначається, що 2018 рік є маловодним, тож солоність води підвищується.

    Нагадаємо, в Україні з 1 квітня діє заборона на масовий вилов рибиу зв’язку з нерестом. У відомстві уточнили, що під час нересту дозволяється рибалити однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях. Добова норма вилову у цей період до 3 кілограмів на людину.

     

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    Миколаїв рибальство річка
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