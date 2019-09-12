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    У Миколаєві з автомобіля викрали сумку з 750 тисячами гривень

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    У Миколаєві з автомобіля викрали сумку з 750 тисячами гривень

    Злодіїв, а також можливих причетних осіб до крадіжки, ще не знайшли

    Невідомі вибили в автомобілі Huyndai бокове водійське скло, витягли із салону сумку з 750 тис. грн усередині та втекли.

    Це сталося близько 17:00 середи, 11 вересня, на вулиці Громадянській у Центральному районі Миколаєва, повідомляє Миколаївська обласна поліція.

    Водій – 39-річний житель Херсона – в цей час відійшов на кілька хвилин у справах. Чому сумку з грошима залишив у салоні й пішов – невідомо.

    Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Злодіїв, а також можливих причетних осіб до крадіжки, ще не знайшли.

    За вчинення цього кримінального правопорушення, відповідно до санкції інкримінованої статті, винним особам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 

    кримінал Миколаїв водій поліція
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