У Миколаєві з автомобіля викрали сумку з 750 тисячами гривень



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Злодіїв, а також можливих причетних осіб до крадіжки, ще не знайшли

Невідомі вибили в автомобілі Huyndai бокове водійське скло, витягли із салону сумку з 750 тис. грн усередині та втекли.

Це сталося близько 17:00 середи, 11 вересня, на вулиці Громадянській у Центральному районі Миколаєва, повідомляє Миколаївська обласна поліція.

Водій – 39-річний житель Херсона – в цей час відійшов на кілька хвилин у справах. Чому сумку з грошима залишив у салоні й пішов – невідомо.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Злодіїв, а також можливих причетних осіб до крадіжки, ще не знайшли.

За вчинення цього кримінального правопорушення, відповідно до санкції інкримінованої статті, винним особам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.