У Миколаївській області під час спроби перепливти річку загинули дві дівчини
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Розсилка
За 15-20 метрів від берега човен з трьома людьми перевернувся
У понеділок, 22 січня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що при спробі перепливти річку Південний Буг на човні, загинули дві дівчини у Миколаївській області.
Яке повідомили у ДСНС, 21 січня троє молодих людей (чоловік та дві дівчини) випливли на човні із села Новокантакузівка Доманівського району до с. Бузьке Вознесенського району. Коли поверталися на човні назад з ними зник зв’язок. Через деякий час рідні виїхали на пошуки.
Приблизно через півтори години першим знайшли чоловіка, який знаходився у шоковому стані та з ознаками переохолодження. Його доправили додому та відігріли, наразі його стан здоров’я задовільний. Молодий чоловік розповів про те, що при переправі (ширина річки в цьому місці приблизно 60-70 м) за 15-20 м від берега, човен перевернувся. Всі троє потрапили у крижану воду. Він витяг одну з дівчат на берег, друга також майже вже була на березі.
Згодом на березі знайшли ще одну з дівчат, вже без ознак життя. Тіло іншої дівчини виявили за півтора кілометри від місця події дорогою до села Бузьке.
За попередньою інформацією ДСНС, перша дівчина потонула, а друга померла через переохолодження.