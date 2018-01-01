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    У Миколаївській області під час спроби перепливти річку загинули дві дівчини

    За 15-20 метрів від берега човен з трьома людьми перевернувся
    У понеділок, 22 січня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що при спробі перепливти річку Південний Буг на човні, загинули дві дівчини у Миколаївській області.  Яке повідомили у ДСНС, 21 січня троє молодих людей (чоловік та дві дівчини) випливли на човні із села Новокантакузівка Доманівського району до с.
    • Сьогодні, 04:30
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    За 15-20 метрів від берега човен з трьома людьми перевернувся

    У понеділок, 22 січня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що при спробі перепливти річку Південний Буг на човні, загинули дві дівчини у Миколаївській області. 

    Яке повідомили у ДСНС, 21 січня троє молодих людей (чоловік та дві дівчини) випливли на човні із села Новокантакузівка Доманівського району до с. Бузьке Вознесенського району. Коли поверталися на човні назад з ними зник зв’язок. Через деякий час рідні виїхали на пошуки.

    Приблизно через півтори години першим знайшли чоловіка, який знаходився у шоковому стані та з ознаками переохолодження. Його доправили додому та відігріли, наразі його стан здоров’я задовільний. Молодий чоловік розповів про те, що при переправі (ширина річки в цьому місці приблизно 60-70 м) за 15-20 м від берега, човен перевернувся. Всі троє потрапили у крижану воду. Він витяг одну з дівчат на берег, друга також майже вже була на березі. 

    Згодом на березі знайшли ще одну з дівчат, вже без ознак життя. Тіло іншої дівчини виявили за півтора кілометри від місця події дорогою до села Бузьке.

    За попередньою інформацією ДСНС, перша дівчина потонула, а друга померла через переохолодження.

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