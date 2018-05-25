У Міненерго різко прокоментували критику депутата Войціцької щодо стратегічно важливого законопроекту

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Ольга Буславець відповіла на критику нардепа

Відзначається, що законопроект був ініційований і розроблений Кабінетом міністрів, узгоджений з усіма міністерствами і відомствами

Законопроект № 8253 «Про особливості погашення заборгованості, яка утворилася на ринку електричної енергії» необхідний Україні для введення нової моделі ринку електричної енергії. Без повного врегулювання заборгованостей на ринку ОРЕ новий ринок електроенергії просто не запрацює. Таку думку висловила генеральний директор директорату розвитку енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець.

«Всі ці розмови, що під когось (розроблений законопроект №8253 - ред.) мені взагалі не зрозумілі. Це (законопроект - ред.) необхідно сфері, необхідно для підготовчого процесу реформування ринку електричної енергії. Близько 30 мільярдів боргу ... як можна реформувати ринок, якщо у нас такий тягар? Тим більше всі ці борги розписані і будь-яких боргів людини, якого ви називали (Ахметова - ред.) там не спостерігається. У більшості там державні підприємства», - заявила Буславець.

За словами Буславець, законопроект був ініційований і розроблений Кабінетом міністрів, узгоджений з усіма міністерствами і відомствами.

«Це необхідно вирішувати, тому що це спотворить весь ринок і дискредитує саму реформу. Тому самим законом про ринок електричної енергії було передбачено написання окремого закону, який врегулює ці питання і ми як міністерство сподівалися на те, що саме на майданчику народних депутатів буде знайдений максимально можливий компроміс по всіх пропозиціях, тому що з Мінфіном нам було дуже важко працювати в цьому напрямку», - сказала генеральний директор директорату розвитку енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект №8253 «Про особливості погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії», яким пропонується врегулювати борги державних вугільних шахт, а також споживачів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Законопроект розроблений в рамках вимог закону «Про ринок електричної енергії» про перехід на нову модель ринку електроенергії і передбачає врегулювання взаємних заборгованостей і подальшого ліквідацію ДП «Енергоринок». Відповідно до норм законопроекту, кошти виплачені обленерго в рамках погашення боргів держшахт і споживачів на НКТ, будуть спрямовані на рахунок ДП «Енергоринок» для покриття боргу перед підприємствами генерації. Потім через податки підприємств генерації кошти в 100% обсязі повернуться до держбюджету. Народний депутат, член профільного комітету ВР Вікторія Войціцька розкритикувала закон в авторському блозі на «Економічній правді».

Як повідомлялося, фракція «Самопоміч» практично в повному складі відмовилася голосувати за закон «Про ринок електричної енергії», який впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Ухвалення закону «Про ринок електричної енергії», було одним з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро.

Джерело: УНІАН