Україна готова обговорювати компенсації через запуск «Північного потоку – 2»

Київ не обов'язково погодиться на те, що йому запропонують

Україна готова вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу «Північний потік – 2». Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Інтерв'ю опубліковане у неділю, 13 червня, на сайті видання.

«Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо», – зазначив Кулеба. «Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують», – наводить слова міністра «DW».

Як сказав Кулеба, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу «суттєво зросла». За його словами, для України газогін становить передусім безпекову загрозу. «А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України», – зазначив міністр.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом.

Канцлер повідомила, що темами розмови з американським лідером була його майбутня зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а також газовий проєкт «Північний потік-2».

Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.