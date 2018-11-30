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    У Мінінфраструктури розповіли, коли вигідніше купувати квитки на потяг

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    &nbsp;24 грудня по 10 січня діятиме підвищений коефіцієнт вартості квитків - У Мінінфраструктури розповіли, коли вигідніше купувати квитки на потяг
     24 грудня по 10 січня діятиме підвищений коефіцієнт вартості квитків

    У вівторок та середу вартість квитків знижується на 10%, а у п’ятницю та неділю навпаки підвищується на 10%

    Найнижча вартість квитків на залізничний транспорт в Україні у вівторок і середу, а найвища – у п’ятницю і неділю. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України у відповіді на запит УНН.

    «Також з 24 грудня по 10 січня діятиме підвищений коефіцієнт вартості квитків», - пояснили у міністерстві.

    При цьому у відомстві зазначили, що у вівторок та середу вартість квитків знижується на 10%, а у п’ятницю та неділю навпаки підвищується на 10%. У понеділок, четвер і суботу – ціна залишається буз змін.

    «Ще на вартість проїзду впливає дата відправлення поїзда, день тижня та час, категорія поїзда, тип вагона та коефіцієнт його фірмовості», - наголосили у міністерстві.

    Так, зокрема, найдорожчі квитки в період з 25 по 31 грудня (коефіцієнт 1,1), в період з 1 по 10 січня квитки стають трохи дешевше (коефіцієнт 1,07), з 11 по 20 січня квитки дешевшають значно (0,95), а з 21 по 31 січня – практично найдешевші (коефіцієнт 0,85).

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    Уже з 1 по 29 лютого коефіцієнт становитиме 0,94. Наразі з 1 жовтня по 24 грудня діє коефіцієнт 0,93, що дозволяє скористатися залізничним транспортом значно дешевше, ніж в передсвятковий період.

    Нагадаємо, українців у грудні-січні чекають довгі вихідні. Зокрема, на новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

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