У Міноборони пояснили, хто не підлягає весняному призову



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У відомстві зазначили, що на обліку перебуває більше мільйона призовного ресурсу

У Міністерстві оборони України розповіли, хто не підлягає весняному призову на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року. Про це повідомив начальник відділу комплектування та призову - заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналом Генерального штабу Збройних сил України Валерій Дендебер під час брифінгу в Києві.

За його словами, навесні-влітку підлягає відправці у війська 18 тис. 752 людини, з яких 9 тис. для збройних сил, 5 тис. 152 в ряди Нацгвардії, 4 тис. - Державну прикордонну службу, 600 - Державну спеціальну службу транспорту.

Він зазначив, що на обліку перебуває більше мільйона призовного ресурсу. Лише один з 8-12 не з'являється за викликом у військовий комісаріат. Відправка у війська здійснюється з 8 квітня по 27 червня.

Дендебера пояснив, які категорії людей не підлягають весняному призову. За його словами, зокрема, громадяни, які визнані непридатними до служби і ті, у кого під час проходження служби загинули або отримали інвалідність близькі родичі (батько, мати, брат або сестра). Також не підлягають призову ті громадяни, які за результатами навчання на відповідних військових кафедрах і у вищих навчальних закладах, були атестовані і їм були присвоєні звання офіцерського командного складу і ті, хто більше двох контракти відслужили у військовому резерві.

Як відомо, в Україні з 1 квітня стартує весняний призов на строкову військову службу, під час якого планується призвати майже 19 тисяч громадян України.

Між іншим, до армії РФ цієї весни планують забрати 2,5 тис. кримчан.