У Мінохорони здоров’я надали поради з підготовки до школи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В МОЗ радять батькам і дітям налаштуватися до школи і психологічно

У Міністерстві охорони здоров’я надали поради, як підготуватися до школи батькам та учням.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Батькам порадили обрати для дитини лікаря та пройти профілактичний огляд перед новим навчальним роком. У лікарні потрібно отримати довідку для школи.

Також у дитини мають бути усі необхідні щеплення, які можна перевірити за календарем щеплень. Перед 1 вересня пропущені вакцинації можна доробити.

У Мінохорони здоров’я наголошують, що якісний шкільний портфель дитини не має важити більше кілограму, повинен мати ортопедичну спинку та бажано — світловідбивні елементи. Безпечна шкільна форма повинна містити щонайменше на 50% натуральних волокон.

Робоче місце дитини має бути з хорошим освітленням.

Крім того, в МОЗ радять налаштуватися до школи і психологічно, адже «психологічний комфорт дуже важливий як для дітей, так і для батьків».

Раніше Міносвіти пояснило батькам, як реагувати на «благодійні внески» у школах.