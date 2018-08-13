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    У Мінохорони здоров’я надали поради з підготовки до школи

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    У Мінохорони здоров’я надали поради з підготовки до школи

    В МОЗ радять батькам і дітям налаштуватися до школи і психологічно

    У Міністерстві охорони здоров’я надали поради, як підготуватися до школи батькам та учням.

    Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

    Батькам порадили обрати для дитини лікаря та пройти профілактичний огляд перед новим навчальним роком. У лікарні потрібно отримати довідку для школи.

    Також у дитини мають бути усі необхідні щеплення, які можна перевірити за календарем щеплень. Перед 1 вересня пропущені вакцинації можна доробити.

    У Мінохорони здоров’я наголошують, що якісний шкільний портфель дитини не має важити більше кілограму, повинен мати ортопедичну спинку та бажано — світловідбивні елементи. Безпечна шкільна форма повинна містити щонайменше на 50% натуральних волокон. 

    Робоче місце дитини має бути з хорошим освітленням.

    Крім того, в МОЗ радять налаштуватися до школи і психологічно, адже «психологічний комфорт дуже важливий як для дітей, так і для батьків».

    Раніше Міносвіти пояснило батькам, як реагувати на «благодійні внески» у школах.

    щеплення
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