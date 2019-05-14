У Міносвіти порадили подавати документи в перший клас до шкіл за місцем проживання



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Наразі механізм зарахування до першого класу ускладнений, тому що в МОН немає єдиної електронної бази

У МОН порадили батькам першокласників подавати документи до шкіл за місцем проживання, а потім намагатися потрапити до якоїсь кращої школи на вільні місця. Про це повідомив керівник експертної групи з координаційної політики Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОН Олександр Сич, передає УНН.

«Ми радимо подавати документи за місцем проживання», - зазначив Сич.

За його словами, наразі правила зарахування до 1 класу передбачають можливість подання документів у кілька навчальних закладів. У випадку ж, якщо в іншому навчальному закладі знайдеться місце для дитини з іншого району або ж вона виграє таке під час жеребкування (якщо претендентів на вільні місця більше, ніж вільних місць), то батьки мають подати довідку про вибуття з навчального закладу, в якому дитина мала навчатися відповідно до своєї прописки.

При цьому він додав, що наразі механізм зарахування до 1 класу ускладнений, тому що в МОН немає єдиної електронної бази. Такі бази існують лише деінде на місцевому рівні — зокрема в Києві, що значно спрощує процедуру зарахування, оскільки в базі певного навчального закладу автоматично з’являється перелік усіх зареєстрованих у закріплених за ним районах дітей, і батькам залишається лише принести документи.

Нагадаємо, у травні 2018 року набув чинності Порядок зарахування учнів до першого класу.

Як повідомлялось, в Україні для зарахування дитини до дитячого садка або школи потрібно надавати медичну довідку форми №086-1/о – «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язково медичного профілактичного огляду». Така довідка міститиме інформацію про результати медичного огляду та рекомендації щодо занять фізкультурою.