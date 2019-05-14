  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Триває прийом документів на зарахування дітей до першого класу одеських шкіл

    • Розсилка
    Триває прийом документів на зарахування дітей до першого класу одеських шкіл

    Департамент освіти і науки: батьки першокласників, які бажають оформити дитину в конкретну школу Одеси, повинні подати необхідні документи до кінця травня

    Департамент освіти і науки нагадує, що батьки першокласників мають першочергове право на зарахування дитини для навчання в конкретну школу у випадках, якщо:

    • дитина проживає на території, закріпленій за цим навчальним закладом;
    • у цій школі вже навчаються старші брати або сестри першокласника;
    • у цій школі працюють батьки дитини.

    Необхідні документи для вступу дитини до першого класу батьки повинні надати до кінця травня.

    Читайте також

    Якщо батьки вирішили віддати дитину в іншу школу, то порядок зарахування до першого класу визначається відповідно до кількості поданих заяв. Якщо їх кількість перевищить наявність у школі вільних місць для першокласників, буде проводитися процедура жеребкування.

    Правила зарахування в 1-й клас на 2019/2020 навчальний рік.

    Читайте також
    діти Одеса школа документи навчання батьки одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ