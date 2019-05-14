Триває прийом документів на зарахування дітей до першого класу одеських шкіл



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Департамент освіти і науки: батьки першокласників, які бажають оформити дитину в конкретну школу Одеси, повинні подати необхідні документи до кінця травня

Департамент освіти і науки нагадує, що батьки першокласників мають першочергове право на зарахування дитини для навчання в конкретну школу у випадках, якщо:

дитина проживає на території, закріпленій за цим навчальним закладом;

у цій школі вже навчаються старші брати або сестри першокласника;

у цій школі працюють батьки дитини.

Необхідні документи для вступу дитини до першого класу батьки повинні надати до кінця травня.

Якщо батьки вирішили віддати дитину в іншу школу, то порядок зарахування до першого класу визначається відповідно до кількості поданих заяв. Якщо їх кількість перевищить наявність у школі вільних місць для першокласників, буде проводитися процедура жеребкування.

Правила зарахування в 1-й клас на 2019/2020 навчальний рік.