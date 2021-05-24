Вісім країн виступили за закриття неба над Білоруссю через «піратство»

Використання винищувачів для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО і ЄС, заявили вісім країн

Міжнародну організацію цивільної авіації просять негайно заборонити всі польоти над Білоруссю, зокрема польоти в країну і з неї

США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія засуджують перехоплення літака Афіни-Вільнюс компанії Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Про це йдеться у спільній заяві голів комітетів з міжнародних відносин в законодавчих органах восьми країн.

«Використання винищувачів для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО і ЄС. Цей безрозсудний вчинок піддав серйозній небезпеці пасажирів і екіпаж», – зазначається у заяві.

Дії адміністрації Олександра Лукашенка, вважають автори, є «нагадуванням про нелегітимність влади, яка претендує на керування в Мінську».

Посадовці закликали Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) негайно провести розслідування інциденту, а поки «заборонити всі польоти над Білоруссю, зокрема польоти в країну і з неї»

«Цей акт державного терору і викрадення людей становить загрозу для всіх, хто подорожує по Європі і за її межами. Ми закликаємо держави НАТО і Європейського Союзу ввести санкції проти режиму Лукашенка», – йдеться у документі.

Політики також закликали владу Білорусі звільнити Романа Протасевича та інших політичних в'язнів.

Важливо вказати, що Ryanair у заяві про посадку літака у Мінську не згадала про винищувач та Протасевича.

Попри це, лідери ЄС сьогодні обговорять «наслідки» для Білорусі через інцидент з літаком.