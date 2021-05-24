Вісім країн виступили за закриття неба над Білоруссю через «піратство»
Міжнародну організацію цивільної авіації просять негайно заборонити всі польоти над Білоруссю, зокрема польоти в країну і з неї
США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія засуджують перехоплення літака Афіни-Вільнюс компанії Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Про це йдеться у спільній заяві голів комітетів з міжнародних відносин в законодавчих органах восьми країн.
«Використання винищувачів для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО і ЄС. Цей безрозсудний вчинок піддав серйозній небезпеці пасажирів і екіпаж», – зазначається у заяві.
Дії адміністрації Олександра Лукашенка, вважають автори, є «нагадуванням про нелегітимність влади, яка претендує на керування в Мінську».
Посадовці закликали Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) негайно провести розслідування інциденту, а поки «заборонити всі польоти над Білоруссю, зокрема польоти в країну і з неї»
«Цей акт державного терору і викрадення людей становить загрозу для всіх, хто подорожує по Європі і за її межами. Ми закликаємо держави НАТО і Європейського Союзу ввести санкції проти режиму Лукашенка», – йдеться у документі.
Політики також закликали владу Білорусі звільнити Романа Протасевича та інших політичних в'язнів.
Важливо вказати, що Ryanair у заяві про посадку літака у Мінську не згадала про винищувач та Протасевича.
Попри це, лідери ЄС сьогодні обговорять «наслідки» для Білорусі через інцидент з літаком.
Як відомо, Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака. Також Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича. А генсек НАТО виступив за міжнародне розслідування інциденту в Мінську.
У неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.
Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.
При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.
Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.
Також нардеп Ілля Кива привітав білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання Протасевича.