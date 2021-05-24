Протасевич перед затриманням сказав, що на нього чекає смертна кара – пасажир Ryanair

Після посадки Романа Протасевича відвели вбік, а його речі викинули на злітно-посадкову смугу

Один з пасажирів літака, який перебував поруч із Протасевичем, розповів, що той запанікував, коли стало відомо про посадку в Мінську

Один з пасажирів посадженого в Мінську рейсу Афіни-Вільнюс розповів, що перед затриманням білоруський опозиціонер Роман Протасевич сказав, що в Білорусі на нього чекає смертна кара.

Про це чоловік заявив у коментарі Delfi.

Один з пасажирів літака, який перебував поруч із Протасевичем, розповів виданню, що той запанікував, коли стало відомо про посадку в Мінську.

За його словами, інформація про конфлікт на борту літака не відповідає дійсності.

«Коли хлопець дізнався, що ми йдемо на посадку, він засмутився. Нас всіх вивели з літака, собаки обнюхали наші речі. Цього хлопця відвели вбік, його речі викинули на злітно-посадкову смугу. Ми запитали його, що сталося. Він сказав, хто він, і додав: «На мене тут чекає смертна кара». Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч із ним весь час стояв офіцер, і незабаром офіцери його вивели», – розповів пасажир.

Зазначимо, білоруська сторона через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську, стверджують у білоруській опозиції.

Як відомо, Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака. Також Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича. А генсек НАТО виступив за міжнародне розслідування інциденту в Мінську

У неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.

Також нардеп Ілля Кива привітав білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання Протасевича.