У Мінську знову не домовились про «хлібне перемир'я» та звільнення полонених

Про це у своєму Facebook повідомила прес-секретарка представника України у ТКГ Дарка Оліфер.

«У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження «хлібного перемир'я», ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб», — йдеться у повідомленні.

Оліфер зазначила, що українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених», але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули.

«Сподіваємось, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську, запланована на 17 липня, буде більш конструктивною», — підсумувала Оліфер.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський заявив, що другий президент України Леонід Кучма знову буде представником України на переговорах в Мінську.