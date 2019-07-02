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    У Мінську знову не домовились про «хлібне перемир'я» та звільнення полонених

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    У Мінську знову не домовились про «хлібне перемир'я» та звільнення полонених

    Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську запланована на 17 липня

    У зв'язку з позицією Росії, тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України не вдалося досягти прогресу щодо запровадження «хлібного перемир'я» та звільнення полонених.

    Про це у своєму Facebook повідомила прес-секретарка представника України у ТКГ Дарка Оліфер.

    «У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження «хлібного перемир'я», ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб», — йдеться у повідомленні.

    Оліфер зазначила, що українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених», але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули.

    «Сподіваємось, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську, запланована на 17 липня, буде більш конструктивною», — підсумувала Оліфер.

    Нагадаємо, 3 червня Зеленський заявив, що другий президент України Леонід Кучма знову буде представником України на переговорах в Мінську.

    Леонід Кучма президент
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