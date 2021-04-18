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    Економіка та фінанси

    Тариф на електроенергію з 1 травня: якою може стати ціна для населення

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    Тариф на електроенергію з 1 травня: якою може стати ціна для населення

    Ціна на електроенергію може підскочити до 3,4 грн за 1 кВт/год

    В Україні з 1 травня можуть підвищитися тарифи на електроенергію. Чинний тариф було встановлено до 30 квітня цього року, йдеться у постанові щодо введення фіксованої вартості на електроенергію. Наразі встановлено єдиний тариф – 1,68 гривень за 1 кВт/г.

    Тариф може підвищитися до 3,40 грн за 1 кВт/г. Його можуть впровадити для користувачів, котрі витрачають понад 300-500 кВт/г в місяць. Відтак, усі власники електроопалення потраплять до цієї категорії.

    Тарифи можуть зрости для власників електроприладів нагріву води, власників великих квартир і будинків, тобто для всіх, хто витрачає електроенергію у великих об’ємах.

    Нагадаємо, що Верховна Рада не підтримала постанову «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт/год» і введення річного мораторію на підвищення тарифів на енергоносії. За рішення проголосували всього 174 депутата.

    Згідно з цим документом тариф на перші 100 кіловат повинен був скласти 90 копійок.

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    Теги: тарифи комуналка електроенергія
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