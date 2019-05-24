У міськраді Миколаєва поліція проводить обшук



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Поліція шукає схему теплопостачання міста, яка була затверджена в Мінрегіонбуді і передана слідчим

У Миколаївській міській раді проводяться обшуки. Поліція обшукує департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в рамках кримінального провадження. Про це 24 травня повідомляється на офіційній сторінці департаменту у Facebook.

«Ви не повірите! Але у нас знову шукають схему теплопостачання! За рішенням кого ви думали? Баштанського суду! Президент змінився, а методи залишилися! Коли втретє шукають один і той же документ - це викликає протиріччя - або не там шукають, або нічого не можуть знайти!», - пише прес-служба департаменту.

Уточнюється, що обшуки проходять з самого ранку. Поліція шукає схему теплопостачання міста, яка, за інформацією департаменту, була затверджена в Мінрегіонбуді і передана слідчим.

У міськраді назвали обшук «політичним замовленням». Там вважають, що поліція хоче заблокувати діяльність департаменту.

«Впевнені, нам нема чого приховувати, адже діяльність департаменту енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій постійно висвітлюється місцевими ЗМІ і ми завжди відкриті для коментарів», - наголошується в повідомленні.

У департаменті додали, що «до кримінальної відповідальності треба притягати замовників таких вистав і їхніх спільників».