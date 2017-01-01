У Москві автобус в'їхав в підземний перехід, є жертви
- Вчора, 14:57
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Правоохоронні органи розглядають дві версії аварії
У столиці РФ Москві на Можайськом шосе автобус протаранив натовп людей і в'їхав у підземний перехід, повідомило «РИА Новости» джерело в екстрених службахміста.
П'ять осіб загинули, ще п'ятнадцять постраждали.
«Попередньо, автобус з'їхав у підземний перехід на станції метро «Слов'янський бульвар», - сказав співрозмовник агентства. Обставини ДТП з'ясовуються.
Попередньо правоохоронні органи розглядають дві версії аварії - автобус міг підрізати легковий автомобіль або у нього відмовили гальма.
Але джерело «ТАСС» у правоохоронних органах стверджує, що водій автобуса не впорався з кермуванням, а версія умисного наїзду не розглядається.
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.