У Москві автобус в'їхав в підземний перехід, є жертви

Правоохоронні органи розглядають дві версії аварії

У столиці РФ Москві на Можайськом шосе автобус протаранив натовп людей і в'їхав у підземний перехід, повідомило «РИА Новости» джерело в екстрених службахміста. П'ять осіб загинули, ще п'ятнадцять постраждали. «Попередньо, автобус з'їхав у підземний перехід на станції метро «Слов'янський бульвар», - сказав