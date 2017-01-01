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    У Москві автобус в'їхав в підземний перехід, є жертви

    Правоохоронні органи розглядають дві версії аварії
    У столиці РФ Москві на Можайськом шосе автобус протаранив натовп людей і в'їхав у підземний перехід, повідомило «РИА Новости» джерело в екстрених службахміста. П'ять осіб загинули, ще п'ятнадцять постраждали. «Попередньо, автобус з'їхав у підземний перехід на станції метро «Слов'янський бульвар», - сказав
    • Вчора, 14:57
    • Розсилка

    Правоохоронні органи розглядають дві версії аварії

    У столиці РФ Москві на Можайськом шосе автобус протаранив натовп людей і в'їхав у підземний перехід, повідомило «РИА Новости» джерело в екстрених службахміста.

    П'ять осіб загинули, ще п'ятнадцять постраждали.

    «Попередньо, автобус з'їхав у підземний перехід на станції метро «Слов'янський бульвар», - сказав співрозмовник агентства. Обставини ДТП з'ясовуються.

    Попередньо правоохоронні органи розглядають дві версії аварії - автобус міг підрізати легковий автомобіль або у нього відмовили гальма.

    Але джерело «ТАСС» у правоохоронних органах стверджує, що водій автобуса не впорався з кермуванням, а версія умисного наїзду не розглядається.

     

    ДТП метро водій
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