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    У Москві чоловік біля метро застрелив людину і вчинив самогубство

    • Розсилка
    У Москві чоловік біля метро застрелив людину і вчинив самогубство

    ЗМІ стверджують, що у одного із загиблих при собі було посвідчення журналіста

    У російські столиці Москві чоловік відкрив стрілянину поблизу станції метро «Нові Черемушки»: в результаті стрілянини загинула одна людина, сам стрілок вчинив самогубство. Про це повідомляє російське держагентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    «Біля входу на станцію метро «Нові Черемушки» знайдено два тіла з вогнепальними пораненнями. За попередньою інформацією, чоловік відкрив стрілянину, вбив людину, після чого наклав на себе руки», — повідомив співрозмовник.

    На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі причини події.

    Російське агентство «Интерфакс» також повідомляє про двох загиблих унаслідок стрілянини у Москві.

    Видання Baza стверджує, що у одного із загиблих при собі було посвідчення журналіста. Поки ця інформація не отримала підтвердження.

    Вбивця був озброєний наганом. Він вистрілив своїй жертві в область попереку. Особи загиблих вже встановлені.

    «... порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч.1 ст. 222 КК РФ (незаконний оборот зброї)», - йдеться на сайті Слідкома.

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