У Москві показом фільму про Сенцова відкрився кінофестиваль

Фільм російського режисера Аскольда Курова «Процес» раніше номінували на міжнародну премію

У Москві 6 грудня відбулося відкриття фестивалю документального кіно «Артдокфест». Першим у програмі став показ фільму російського режисера Аскольда Курова «Процес». Фільм присвячений українському режисерові Олегу Сенцову, який відбуває в Росії тюремний термін за звинуваченням у тероризмі. Незабаром після того як



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Олег Сенцов

Фільм російського режисера Аскольда Курова «Процес» раніше номінували на міжнародну премію

У Москві 6 грудня відбулося відкриття фестивалю документального кіно «Артдокфест». Першим у програмі став показ фільму російського режисера Аскольда Курова «Процес».

Фільм присвячений українському режисерові Олегу Сенцову, який відбуває в Росії тюремний термін за звинуваченням у тероризмі.

Незабаром після того як «Артдокфест» виклав на своєму сайті анонс фестивалю, в Росії почалася широка кампанія проти фільму про війну на Донбасі War for Peace. Віце-спікер Держдуми Росії Олексій Толстой відправив запити в Генпрокуратуру і Міністерство культури Росії з проханням перевірити, чи не порушує фільм статті Кримінального кодексу про «публічні заклики до екстремізму і тероризму» і «розпалюванні ненависті».

Документальний фільм War for Peace знімався протягом 12 місяців в зоні АТО українським парамедиків Євгеном Титаренко, який в складі українського батальйону «Госпітальєри» пройшов гарячі точки Донбасу. Зйомки тривали протягом 2014 – 2015 років.

Фільм російського режисера Аскольда Курова «Процес» раніше номінували на міжнародну премію Silver Eye-2017 як найкращий документальний фільм Східної і Центральної Європи.

Документальний фільм «Процес» вийшов в український прокат 6 квітня 2017 року.

У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території окупованого Криму в 2014 році.

Олега Сенцова етапували з колонії в Якутську в СІЗО-1 Іркутська 9 вересня. Пізніше повідомлялося, що Сенцова етапували з Іркутська в Челябінськ. Однак в Челябінському слідчому ізоляторі спростували інформацію про перевезення в установу Сенцова. У жовтні стало відомо, що Сенцова доставили в місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).