У Москві померла вдова Слободана Мілошевича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мир’яна Маркович, архівне фото 2001 року

Маркович прожила останні 16 років у Росії, де вона отримала політичний притулок

Сербські засоби інформації повідомили про смерть дружини колишнього сербського і югославського авторитарного керівника Слободана Мілошевича в Росії.

За цими повідомленнями, Мир’яна Маркович, яка дуже тяжко хворіла, померла в лікарні в Москві у віці 76 років. Про причини смерті нічого не повідомляють.

Маркович прожила останні 16 років у Росії, де вона отримала політичний притулок.

Її чоловіка арештували 2001 року і судили в Міжнародному кримінальному трибуналі у справах колишньої Югославії, відомому також як Гаазький трибунал, за геноцид і інші злочини проти людяності, скоєні під час збройних конфліктів, що настали після розпаду Югославії в 1990-х роках. Колишній президент Сербії, а потім Югославії помер за ґратами в ізоляторі трибуналу 2006 року ще до винесення йому вироку.

Дружина Мілошевича, яка працювала професором соціології в Белградському університеті, виїхала з Сербії 2003 року.

У Сербії її вважали реальною залаштунковою силою, яка мала значний вплив на чоловіка.

Минулого року суд у Сербії заочно засудив Маркович до одного року позбавлення волі, визнавши її винною у зловживанні повноваженнями у справі про надання державної квартири своїй помічниці. У березні цього року апеляційний суд скасував той вирок і призначив новий розгляд справи. Вона також була в Сербії фігурантом низки інших справ, сербське відділення «Інтерполу» 2005 року видало на неї міжнародний ордер на арешт.

Джерело: Радіо Свобода