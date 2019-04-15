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    У Москві померла вдова Слободана Мілошевича

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    <span>Мир&rsquo;яна Маркович, архівне фото 2001 року</span> - У Москві померла вдова Слободана Мілошевича
    Мир’яна Маркович, архівне фото 2001 року

    Маркович прожила останні 16 років у Росії, де вона отримала політичний притулок

    Сербські засоби інформації повідомили про смерть дружини колишнього сербського і югославського авторитарного керівника Слободана Мілошевича в Росії.

    За цими повідомленнями, Мир’яна Маркович, яка дуже тяжко хворіла, померла в лікарні в Москві у віці 76 років. Про причини смерті нічого не повідомляють.

    Маркович прожила останні 16 років у Росії, де вона отримала політичний притулок.

    Її чоловіка арештували 2001 року і судили в Міжнародному кримінальному трибуналі у справах колишньої Югославії, відомому також як Гаазький трибунал, за геноцид і інші злочини проти людяності, скоєні під час збройних конфліктів, що настали після розпаду Югославії в 1990-х роках. Колишній президент Сербії, а потім Югославії помер за ґратами в ізоляторі трибуналу 2006 року ще до винесення йому вироку.

    Дружина Мілошевича, яка працювала професором соціології в Белградському університеті, виїхала з Сербії 2003 року.

    У Сербії її вважали реальною залаштунковою силою, яка мала значний вплив на чоловіка.

    Минулого року суд у Сербії заочно засудив Маркович до одного року позбавлення волі, визнавши її винною у зловживанні повноваженнями у справі про надання державної квартири своїй помічниці. У березні цього року апеляційний суд скасував той вирок і призначив новий розгляд справи. Вона також була в Сербії фігурантом низки інших справ, сербське відділення «Інтерполу» 2005 року видало на неї міжнародний ордер на арешт.

    Джерело: Радіо Свобода

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