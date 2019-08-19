У Москві пройшли одиночні пікети за деокупацію Криму та звільнення політв’язнів



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Акція у Москві, 18 серпня Фото: Facebook Ольгица Вишневецька

Російські активісти заявили, що не втрачають надії «налагодити діалог» з жителями Москви

У центрі Москви, на Арбаті активісти російської ініціативної групи «Стратегія-18» провели низку одиничних пікетів за деокупацію Криму і з вимогою звільнення українських моряків, політв’язнів, а також на підтримку кримських татар.

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила учасниця ініціативи, російська активістка Віра Лаврешина.

«Не втрачаємо надії налагодити діалог з жителями столиці (Москви – ред.) про неминуче повернення Криму. Зрештою перестали кидатися з кулаками, дізнавшись від нас, що доведеться повертати Крим Україні, згідно із законом, і, що важливо, кримським татарам. Необхідна кримськотатарська автономія, щоб зберегти цей самобутній і мужній народ. Ми продовжуємо флешмоб за тяжкохворих Едема Бекірова, Павла Гриба, за звільнення українських моряків і в’язнів «списку Сенцова». Поки не доб’ємося своєї мети. Слава Україні! Ми віримо в перемогу», – заявила Лаврешина.

Вона повідомила, що після минулих масових протестів у Москві увага правоохоронців до їхніх акцій була помірною.

Російські активісти із Санкт-Петербурга і Москви об’єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міст із метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон 19 серпня проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, які, як очікуються, будуть зосереджені на темі війни на Донбасі.