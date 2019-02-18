У Москві сталася масова бійка з різаниною, двоє осіб загинуло



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Бійка виникла на побутовому грунті через конфлікт між працівниками автомийного комплексу

На південному сході Москви сталася масова бійка за участю десяти осіб, двоє з них загинули.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на правоохоронні органи.

«За попередніми даними, кількість учасників бійки становила 10 осіб, усі вони уродженці Узбекистану«, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, приводом до конфлікту стало те, що один з його учасників образив брата іншого.

У результаті бійки загинуло двоє людей, ще одна людина постраждала.

Як уточнила представник Головного слідчого управління СК РФ по Москві Юлія Іванова, один чоловік, 1989 року народження, помер до приїзду швидкої допомоги, другий - у лікарні. За її словами, бійка виникла на побутовому грунті через конфлікт між працівниками автомийного комплексу, який стався раніше.

За кілька днів до цього, в четвер, на південному сході Москви десятки уродженців Чечні напали на кафе, яким володів азербайджанець. У хід пішла травматична зброя. Відвідувачів кафе побили. Його власника пізніше застрелили на Самаркандському бульварі недалеко від метро «Вихіно«.

Більш як 20 осіб після бійки в кафе потрапили в поліцію.