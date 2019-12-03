У Москві вирішили ліпити з Мосійчука другого Яроша. Ексдепутата звинуватили у нападі на російське посольство



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Екснардеп Ігор Мосійчук став фігурантом кримінальної справи у РФ

До кримінальної відповідальності за «напад» на дипустанови РФ залучені також ексдепутати Володимир Парасюк та Андрій Лозовий

У Росії пред'явили заочне звинувачення колишньому народному депутату Ігорю Мосійчуку за «напад» на російське посольство в Києві. Про це йдеться на сайті Слідчого комітету Російської Федерації.

Як зазначили в Слідкомі, в рамках розслідування кримінальної справи за фактом нападу на російське посольство в Києві в березні 2016 року отримано «неспростовні докази» участі «в нападі» Мосійчука. Зазначається, що в результаті «злочинних дій» Мосійчука та інших осіб був грубо порушений нормальний порядок роботи російської дипломатичної установи, майну посольства Росії в Україні завдано значних матеріальних збитків.

«Мосійчуку пред'явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ст. 360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом), його оголошено в розшук», - йдеться в повідомленні.

У СК також зазначили, що до кримінальної відповідальності за «напад» на дипломатичні установи РФ притягнуто й інших колишніх депутатів України - Володимира Парасюка і Андрія Лозового.

Перед російським судом вже постав ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський. У СК додали, що розслідування кримінальних справ за фактами «нападів» на російські закордонні установи в Україні триває.

Так званий напад на російське посольство, про який йде мова, стався в березні 2016 року. Кілька сотень осіб закидали будівлю диппредставництва камінням і флаконами з йодом. Учасники мітингу вимагали звільнення тодішньої ув’язненої в РФ Надії Савченко.