У Москві вивісили банер із закликом звільнити Сенцова



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На банері зображений Олег Сенцов та напис «Свободу политическим заключенным»

На Кримському мосту у центрі Москви вивісили банер із зображенням Олега Сенцова і вимогою звільнити політв'язнів у Росії.

Про це у Facebook повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва.

«Сьогодні рано вранці на Кримському мосту у Москві з'явився ось такий банер. І не треба думати, що в Росії немає вільних, небайдужих і совісних людей», — написала вона, оприлюднивши фото банеру із Сенцовим.

На банері зображений Олег Сенцов та напис «Свободу политическим заключенным».

Раніше адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що головний лікар лікарні в російському місті Лабитнангі погрожував українському політв'язню Олегу Сенцову зв'язати його та насильно «напхати» медпрепаратами і штучним харчуванням.