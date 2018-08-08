У Москві вивісили банер із закликом звільнити Сенцова
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На банері зображений Олег Сенцов та напис «Свободу политическим заключенным»
На Кримському мосту у центрі Москви вивісили банер із зображенням Олега Сенцова і вимогою звільнити політв'язнів у Росії.
Про це у Facebook повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва.
«Сьогодні рано вранці на Кримському мосту у Москві з'явився ось такий банер. І не треба думати, що в Росії немає вільних, небайдужих і совісних людей», — написала вона, оприлюднивши фото банеру із Сенцовим.
На банері зображений Олег Сенцов та напис «Свободу политическим заключенным».
Раніше адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що головний лікар лікарні в російському місті Лабитнангі погрожував українському політв'язню Олегу Сенцову зв'язати його та насильно «напхати» медпрепаратами і штучним харчуванням.