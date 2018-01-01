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    У Німеччині прем'єри східних земель вимагають послабити санкції проти Росії

    Райнер Газелофф заявив, що обмежувальні заходи щодо РФ не дають результату, потрібен новий підхід
    Глави урядів п’яти східнонімецьких земель вважають, що санкції проти Росії є неефективними і лише б’ють по німецьких компаніях. Про це повідомляє Deutsche Welle. [READ_MORE] У Берліні відбулася зустріч глав урядів п'яти земель, утворених на території колишньої Німецької Демократичної Республіки. Прем'єр-міністр землі
    • Сьогодні, 09:18
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    Прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф
    Прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф

    Райнер Газелофф заявив, що обмежувальні заходи щодо РФ не дають результату, потрібен новий підхід

    Глави урядів п’яти східнонімецьких земель вважають, що санкції проти Росії є неефективними і лише б’ють по німецьких компаніях.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

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    У Берліні відбулася зустріч глав урядів п'яти земель, утворених на території колишньої Німецької Демократичної Республіки.

    Прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф після зустрічі заявив, що обмежувальні заходи не дають результату, потрібен новий підхід.

    За словами Газелоффа, члена партії канцлерки Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз, санкції мало зачіпають такі важливі російські експортні товари як нафта і газ чи поставки автомобілів з ФРН до РФ, зате болісно б'ють по німецькому експорту аграрної продукції.

    Особливої шкоди санкції завдали східнонімецьким компаніям, які мають тісні зв'язки з російськими партнерами. Голова уряду землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг, яка представляє соціал-демократів, також підтримала послаблення санкцій.

    Газелофф зазначив, що Росія в Україні однозначно порушила норми міжнародного права, однак перспектива розв’язання кризи може бути тільки у взаємодії.

    Прем'єри східнонімецьких земель планують обговорити питання пом’якшення санкцій проти Росії із майбутнім федеральним урядом 

     

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