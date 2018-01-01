У Німеччині прем'єри східних земель вимагають послабити санкції проти Росії
- Сьогодні, 09:18
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Райнер Газелофф заявив, що обмежувальні заходи щодо РФ не дають результату, потрібен новий підхід
Глави урядів п’яти східнонімецьких земель вважають, що санкції проти Росії є неефективними і лише б’ють по німецьких компаніях.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У Берліні відбулася зустріч глав урядів п'яти земель, утворених на території колишньої Німецької Демократичної Республіки.
Прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф після зустрічі заявив, що обмежувальні заходи не дають результату, потрібен новий підхід.
За словами Газелоффа, члена партії канцлерки Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз, санкції мало зачіпають такі важливі російські експортні товари як нафта і газ чи поставки автомобілів з ФРН до РФ, зате болісно б'ють по німецькому експорту аграрної продукції.
Особливої шкоди санкції завдали східнонімецьким компаніям, які мають тісні зв'язки з російськими партнерами. Голова уряду землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг, яка представляє соціал-демократів, також підтримала послаблення санкцій.
Газелофф зазначив, що Росія в Україні однозначно порушила норми міжнародного права, однак перспектива розв’язання кризи може бути тільки у взаємодії.
Прем'єри східнонімецьких земель планують обговорити питання пом’якшення санкцій проти Росії із майбутнім федеральним урядом