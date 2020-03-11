З «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус, – ЗМІ



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«Швидка» прямує до однієї зі столичних лікарень

Сьогодні, 11 березня, близько 13:00 у міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак, в якому перебував пасажир з підозрою на коронавірус.

До аеропорту була викликана «швидка», яка наразі прямує до однієї зі столичних лікарень. Про це повідомляє сайт ASPI з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19, підтверджено лише 1 випадок – у Чернівецькій області.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).