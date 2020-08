Новий мобільний додаток покаже, наскільки людина п’яна



Смартфон може визначити, коли ви занадто багато випили, виявивши зміни в вашій ході Фото з відкритих джерел

Дмухати нікуди не треба

Вчені із Пітсбургського університету розробили мобільний додаток, який допоможе визначати, наскільки людина п’яна. Для цього смартфон потрібного прикріпити до нижньої частини спини і походити з ним вперед-назад.

Своє дослідження вчені опублікували в журналі Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Так, додаток за допомогою вбудованих у смартфон акселерометра і гіроскопа (вони визначають положення гаджету у просторі) визначає, на скільки прямою була хода людини і робить висновки.

Працездатність застосунку перевіряли на добровольцях. Групу людей віком від 21 до 43 років напоїли коктейлями з горілкою, після чого протягом 7 годин перевіряли їхню ступінь сп’яніння. Спочатку волонтери ішли 10 кроків вперед-назад зі смартфоном, а потім проходили перевірку на алкотестері.

Під час ходи смартфон вимірює її і те, як сильно людина хитається зі сторони в сторону. Потім програма порівнює ці дані з тверезою ходьбою. Чим більше відхилень — тим п’яніша людина.

Розробки зазначають, що наразі навряд чи такий додаток буде корисним для багатьох людей, адже його доводиться кріпити на спину, що не дуже зручно. Але вони вже перевіряють, чи буде застосунок працювати з такою ж ефективністю в руках.

У майбутньому вчені хочуть піти ще далі і зробити так, щоб смартфон самостійно попереджав людину, коли вона надто п’яна.