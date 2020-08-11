П’яна ДТП на Оболоні: Daewoo влетів у вантажівку комунальників (фото)



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Вантажівка комунальників була із проблисковими маячками Фото: Київ оперативний

П'яний водій Daewoo втік з місця ДТП

У понеділок, 10 серпня, на площі Сантьяго-де-Чилі в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Водій автомобіля Daewoo не побачив величезну вантажівку комунальників (із проблисковими маяками помаранчевого кольору) та в‘їхав у неї», - йдеться в повідомленні.

Свідки аварії відразу підбігли до легковика, щоб надати допомогу водієві, і помітили, що він знаходиться у стані алкогольного сп‘яніння.

Водій Daewoo вийшов з автівки і швидко втік.

На місці працював наряд патрульної поліції і з‘ясовував усі обставини ДТП.

Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 3 до 9 серпня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 585 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.