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    П’яна ДТП на Оболоні: Daewoo влетів у вантажівку комунальників (фото)

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    <span lang="UK">Вантажівка комунальників була із проблисковими маячками</span> - П’яна ДТП на Оболоні: Daewoo влетів у вантажівку комунальників (фото)
    Вантажівка комунальників була із проблисковими маячками
    Фото: Київ оперативний

    П'яний водій Daewoo втік з місця ДТП

    У понеділок, 10 серпня, на площі Сантьяго-де-Чилі в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Водій автомобіля Daewoo не побачив величезну вантажівку комунальників (із проблисковими маяками помаранчевого кольору) та в‘їхав у неї», - йдеться в повідомленні.

    Свідки аварії відразу підбігли до легковика, щоб надати допомогу водієві, і помітили, що він знаходиться у стані алкогольного сп‘яніння.

    Водій Daewoo вийшов з автівки і швидко втік.

    На місці працював наряд патрульної поліції і з‘ясовував усі обставини ДТП.

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    П’яна ДТП на Оболоні: Daewoo влетів у вантажівку комунальників (фото)
    П’яна ДТП на Оболоні: Daewoo влетів у вантажівку комунальників (фото)
    П’яна ДТП на Оболоні: Daewoo влетів у вантажівку комунальників (фото)

    Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 3 до 9 серпня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 585 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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