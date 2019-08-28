У МВС відреагували на акцію проти Авакова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У міністерстві вважають, що Аваков — «гарант балансу у владі та відсутності її монополізації»

У Міністерстві внутрішніх справ навели цілу низку аргументів на користь ефективності глави відомства Арсена Авакова у відповідь на акцію протесту проти нього, яку 28 серпня влаштували біля Офісу президента.

Як заявив у коментарі Громадському речник МВС Артем Шевченко, відомство погоджується з деякими закидами на свій бік, зокрема щодо нерозкритого вбивства Павла Шеремета, нападів на активістів та випадків застосування сили проти мітингарів.

Загалом, за словами Шевченка, щодо нападів на активістів у МВС «в чомусь погоджуються, а в чомусь не погоджуються» із противниками Авакова. Наприклад, щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк у МВС визнають помилку, коли спочатку правоохоронці затримали невинну особу.

Однак в цілому відомство вважає свою роботу ефективною.

Одним з головних досягнень у МВС вважають «деполітизацію» відомства, зокрема проведення чесних та незалежних виборів парламенту та президента, під час яких правоохоронці не допомагали жодній з політичних сил.

У міністерстві вважають, що Аваков — «гарант балансу у владі та відсутності її монополізації».

Також у МВС позитивно оцінюють проведені реформи, але водночас наголошують на незавершеності процесу, бо «середньострокова стратегія розвитку системи МВС розрахована до 2020 року». Як підтвердження ефективності у відомстві наводять дані соціологічних опитувань, які свідчать про зростання рівня довіри до відомств із системи МВС, зокрема — Прикордонслужби, ДСНС, патрульної поліції, Нацполіції.

Щодо самих акцій протесту в МВС наголошують на впровадженні «скандинавської моделі», яка передбачає утримання від застосування сили «до початку очевидних і грубих порушень». Випадки застосування сили у відомстві вважають поодинокими, наприклад, як історія з побиттям представників праворадикальної організації С14, коли один з поліцейських кричав «лягай, Бандеро».

Також у МВС заявляють про «нульову толерантність» до порушників у своїх лавах, як приклад — історія з колишнім керівником поліції Дніпропетровщини, який викликав спецпризначенців КОРД, коли патрульні зупинили його авто.

Ще один приклад — поліцейські, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Зазначимо, що фігуранти цієї справи — Іван Приходько та Володимир Петровець — не пройшли переатестацію, але поновилися на посаді через суд, як і велика кількість інших правоохоронців. Більш того, Нацполіція не оскаржила рішення судів про поновлення на посадах 400 правоохоронців і причини цього не пояснила.

Серед своїх досягнень у МВС назвали реформу кримінальної поліції, зокрема боротьбу зі злодіями в законі, наркомафією, створення нових підрозділів, як от КОРД, нарощування бойових можливостей прикордонників та Нацгвардії, реформування сервісних центрів МВС на заміну «корумпованим МРЕВ», а також реформування Прикордонслужби та Міграційної служби, зокрема під’єднання ДПСУ до бази Інтерполу.

Від відповіді на запитання, чи готовий Аваков знову очолити МВС, Шевченко утримався.

Нагадаємо, 28 серпня біля Офісу президента влаштували акцію, учасники якої вимагали відправити у відставку Арсена Авакова та не призначати його на будь-яку посаду в новому уряді.