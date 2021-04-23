У МВС закликають Раду збільшити кримінальну відповідальність за порушення авторських прав

Геращенко: «Ми не будемо закривати очі на піратство, а боротимемося за права кожного автора»

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав Верховну раду посилити кримінальну відповідальність у сфері інтелектуальної власності. Про це повідомляє пресцентр МВС.

«Той, хто краде гроші чи товари, отримує реальний строк. А той, хто краде авторські права чи підробляє товари – штрафи чи умовне покарання. Саме тому, я закликаю народних депутатів, збільшити кримінальну відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності», – заявив він під час онлайн-форуму «Антиконтрафакт - виклики і розумні рішення», передає пресцентр МВС.

Окрім того, на думку Геращенка, необхідно поглиблювати рівень взаємодії правоохоронних органів та правовласника, щоб ефективніше розслідувати злочини, пов'язані із контрафактною діяльністю.

«Особливо актуальна ця тема у Всесвітній день книги та авторського права. Ми не будемо закривати очі на піратство, а боротимемося за права кожного автора, шляхом посилення відповідальності», – зазначив він.

Тим часом, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко надіслав відео з камер спостереження українському журналісту Роману Вінтоніву, більш відомому як Майкл Щур. Про це Майкл Щур повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Все б нічого, але це відео засновник «Телебачення Торонто» знайшов сам та поділився з правоохоронцями. Він розповів, що за дві години очікування приїзду поліції він з головною редакторкою «Слідства.Інфо» та своєю ексдружиною Анною Бабінець обійшов всі офіси з камерами стеження неподалік. І з однієї камери їм дозволили зняти відео.