Користувачі соціальних мереж були здивовані, виявивши найбільший «острів-в-озері-на-острові-на-озері-на-острові»

Супутникові зображення північної частини Канади, отримані апаратами NASA, стали вірусними в соцмережах.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання Daily Mail, багато людей не знали, що існують рекурсивні острови, тобто острови, що розташовані всередині інших островів.

«Віддалені регіони світу сповнені неймовірних і загадкових таємниць. Приміром розташований у віддаленій північній Канаді найбільший у світі острів-в-озері-на-острові-на-озері-на-острові. Якщо цей опис звучить заплутано, то ви не самотні», – пишуть журналісти.

Рекурсивний острів або озеро, також відомий як «вміщений острів або озеро», – це острів або озеро, що розташований всередині озера або острова. Для цілей визначення рекурсії невеликі континентальні масиви суші, такі як Мадагаскар і Нова Зеландія, вважаються островами, тоді як великі континентальні масиви – ні. Острови, знайдені в озерах цих країн, часто є рекурентними островами, оскільки саме озеро розташоване на острові.

У центрі цієї геологічної «мотрійки» (матрьошки російською), яку зняли супутники, розташований невеликий острів у формі морського коника завдовжки трохи понад 300 метрів. Цей острів розташований усередині невеликого безіменного озера, яке займає більшу частину площі іншого більшого острова. Він, своєю чергою, розташований на озері завдовжки 90 кілометрів, розташованому неподалік узбережжя острова Вікторія, восьмого за величиною острова у світі.

Рекурсивні острови в Канаді Google Maps

«Це озеро саме по собі є лише одним із тисяч на канадському острові Вікторія, восьмому за величиною острові у світі», – йдеться у публікації.

Утім це географічне відкриття не залишилось без тисяч коменатрів у соццмережах. Так один користувачів висловив свою думку: «Це просто збило мене з пантелику», інший користувач скаржився, що «острів викликав у нього нерозуміння і головний біль».

Нагадаємо, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня. Знімок, оприлюднений аналітиком, демонструє ураження як мінімум чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази «Бєлая».