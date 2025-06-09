Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Супутникові знімки Канади викликали ажіотаж у користувачів соцмереж

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Супутникові знімки Канади викликали ажіотаж у користувачів соцмереж

Користувачі соціальних мереж були здивовані, виявивши найбільший «острів-в-озері-на-острові-на-озері-на-острові»

Супутникові зображення північної частини Канади, отримані апаратами NASA, стали вірусними в соцмережах.
Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання Daily Mail, багато людей не знали, що існують рекурсивні острови, тобто острови, що розташовані всередині інших островів.

«Віддалені регіони світу сповнені неймовірних і загадкових таємниць. Приміром розташований у віддаленій північній Канаді  найбільший у світі острів-в-озері-на-острові-на-озері-на-острові. Якщо цей опис звучить заплутано, то ви не самотні», – пишуть журналісти.

Рекурсивний острів або озеро, також відомий як «вміщений острів або озеро», – це острів або озеро, що розташований всередині озера або острова. Для цілей визначення рекурсії невеликі континентальні масиви суші, такі як Мадагаскар і Нова Зеландія, вважаються островами, тоді як великі континентальні масиви – ні. Острови, знайдені в озерах цих країн, часто є рекурентними островами, оскільки саме озеро розташоване на острові. 

У центрі цієї геологічної «мотрійки» (матрьошки російською), яку зняли супутники, розташований невеликий острів у формі морського коника завдовжки трохи понад 300 метрів. Цей острів розташований усередині невеликого безіменного озера, яке займає більшу частину площі іншого більшого острова. Він, своєю чергою, розташований на озері завдовжки 90 кілометрів, розташованому неподалік узбережжя острова Вікторія, восьмого за величиною острова у світі.

Рекурсивні острови в Канаді
Рекурсивні острови в Канаді
Google Maps

«Це озеро саме по собі є лише одним із тисяч на канадському острові Вікторія, восьмому за величиною острові у світі», – йдеться у публікації. 

Супутникові знімки Канади викликали ажіотаж у користувачів соцмереж фото 1

Утім це географічне відкриття не залишилось без тисяч коменатрів у соццмережах. Так один користувачів висловив свою думку: «Це просто збило мене з пантелику», інший користувач скаржився, що «острів викликав у нього нерозуміння і головний біль».

Нагадаємо, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня. Знімок, оприлюднений аналітиком, демонструє ураження як мінімум чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази «Бєлая».

Читайте також:

Теги: Канада Daily Mail

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталка Цмоць та її нове тату
Посол Канади зробила татуювання, щоб підтримати українок в окупації
11 травня, 15:20
Зеленський вперше зустрівся із прем'єром Канади: обговорили взаємодію країн
Зеленський вперше зустрівся із прем'єром Канади: обговорили взаємодію країн
17 травня, 21:17
Туристи ховаються в готелях, поки протестувальники штурмують вулиці та пляжі
Іспанію охопили акції протесту проти туризму: іноземці ховаються в готелях
20 травня, 17:10
Королівське подружжя прибуло до Канади
Король Чарльз III і королева Камілла розпочали державний візит в Канаді
27 травня, 02:28
Раніше Трамп заявив про початок будівництва «Золотого купола»
Трамп запропонував Канаді доступ до «Золотого купола» в обмін на суверенітет
28 травня, 03:38
Головні новини ночі проти 28 травня
Обстріл Харківщини, дрони атакували технопарк у Підмосков'ї: головне за ніч
28 травня, 05:34
Нова концепція стоячих місць у літаках не надто сподобалась пасажирам
Стоячі місця у літаках: компанія Ryanair відреагувала на скандал
26 травня, 21:44
Родина єнотів паралізувала виробництво літаків на заводі Airbus
Родина єнотів паралізувала виробництво літаків на заводі Airbus
5 червня, 08:10
Україна поступилася Канаді
Збірна України поступилася Канаді на турнірі Canadian Shield
Вчора, 01:44

Соціум

Супутникові знімки Канади викликали ажіотаж у користувачів соцмереж
Супутникові знімки Канади викликали ажіотаж у користувачів соцмереж
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
Протести у Лос-Анджелесі. Поліцейський вистрілив у журналістку у прямому етері
Протести у Лос-Анджелесі. Поліцейський вистрілив у журналістку у прямому етері
Іспанія посилює контроль на кордоні: причина
Іспанія посилює контроль на кордоні: причина
Чех, який просив свою владу визволити його із армії РФ, має судимість
Чех, який просив свою владу визволити його із армії РФ, має судимість
Один із найбільших пасажирських літаків здійснив екстрену посадку в Азербайджані
Один із найбільших пасажирських літаків здійснив екстрену посадку в Азербайджані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
56K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
45K
Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії
23K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі
18K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua