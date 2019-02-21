У Мюнхені сталася стрілянина, загинули двоє людей



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Поліція Мюнхена проводить масштабну операцію в районі інциденту Фото: Julian Hans

За попередніми даними, одним із загиблих є ініціатор стрілянини

У німецькому Мюнхені в результаті стрілянини поблизу будівлі місцевої адміністрації загинули двоє людей.

Про це повідомляє видання Sueddeutsche Zeitung.

Стрілянина сталася близько 9 ранку у четвер, 21 лютого, у зоні будівельних робіт. За попередніми даними, одним із загиблих є ініціатор стрілянини.

Поліція Мюнхена проводить масштабну операцію в районі інциденту. Через неї призупинено рух на кількох лініях громадського транспорту.

Поліція попередила, що небезпеки для перехожих наразі немає.

Подробиці інциденту і його причини правоохоронці не повідомляють.

Нагадаємо, у китайському місті Цзянь у східній провінції Цзянсі чоловік напав з ножем на натовп людей на вулиці, поранення отримали не менше 11 осіб, в тому числі діти.

Джерело: Європейська правда