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    У Мюнхені сталася стрілянина, загинули двоє людей

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    <p>Поліція Мюнхена проводить масштабну операцію в районі інциденту</p> - У Мюнхені сталася стрілянина, загинули двоє людей

    Поліція Мюнхена проводить масштабну операцію в районі інциденту

    Фото: Julian Hans

    За попередніми даними, одним із загиблих є ініціатор стрілянини

    У німецькому Мюнхені в результаті стрілянини поблизу будівлі місцевої адміністрації загинули двоє людей.

    Про це повідомляє видання Sueddeutsche Zeitung.

    Стрілянина сталася близько 9 ранку у четвер, 21 лютого, у зоні будівельних робіт. За попередніми даними, одним із загиблих є ініціатор стрілянини.

    Поліція Мюнхена проводить масштабну операцію в районі інциденту. Через неї призупинено рух на кількох лініях громадського транспорту.

    Поліція попередила, що небезпеки для перехожих наразі немає.

    Подробиці інциденту і його причини правоохоронці не повідомляють.

    Нагадаємо, у китайському місті Цзянь у східній провінції Цзянсі чоловік напав з ножем на натовп людей на вулиці, поранення отримали не менше 11 осіб, в тому числі діти.

    Джерело: Європейська правда

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