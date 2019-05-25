У МЗС Ірану пророкують «кінець Трампа»



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Президент США Дональд Трамп

Глава МЗС Ірану засудив президента США за твіт, в якому останній звинуватив Іран у підтримці терористичних груп

Міністр закордонних справ Ірану Мухамед Зариф зробив нову різку заяву на тлі поточної війни слів між офіційним Тегераном та адміністрацією Дональда Трампа.

Про це повідомляє Anadolu.

«Іран «побачить кінець» президента США Дональда Трампа, але Трамп «ніколи не побачить кінець Ірану», – заявив Зариф.

Виступаючи у пакистанській столиці Ісламабаді, Заріф засудив президента США за нещодавній твіт, в якому останній звинуватив Іран у підтримці терористичних груп.

«Дональд Трамп – справжній терорист», – сказав Заріф.

«Він несе відповідальність за запровадження економічного тероризму проти Ірану».

У твіті президента США також сказано, що якщо Іран захоче воювати, це стане «кінцем Ірану».

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп надав дозвіл виконуючому обов’язки міністра оборони США Патріку Шенагену на відправку додаткових військових засобів у регіон Перської затоки задля протидії загрозам з боку Ірану.

У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном.

Трамп заявив, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю.