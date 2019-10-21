У Нацбанку пояснили, чому МВФ покращив свій прогноз економічного зростання України



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Очищена банківська система та високі ціни на товари українського експорту, що поєдналися з низькими цінами на газ, також позитивно вплинули на економічне зростання України

У Національному банку України пояснили, чому Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз економічного зростання України у 2019-2020 роках.

Зокрема, на покращення очікувань щодо економічного зростання вплинув рекордний врожай зернових та інвестиції іноземців у державний борг.

Про це повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю «Укрінформу».

«По-перше, це результат нашої макрофінансової стабільності. Сьогодні ми маємо тренд на чітке зниження інфляції, стабільний валютний ринок, довіру інвесторів і населення до фінансової системи України. Це дуже важливо, тому що саме зовнішні інвестори сьогодні, які зайшли на внутрішній ринок, на ринок внутрішніх паперів, створили додатковий фундаментальний чинник, який кардинально змінив картину», — повідомила Рожкова.

Також позитивно на економічне зростання, за її словами, впливати рекордний врожай зернових.

«Коли ми робили прогноз на 2019 рік та наступні, наші спеціалісти говорили, що не буває два роки поспіль рекордного врожаю, і що тенденція обов'язково піде на спад. Але сталося неочікуване, і це плюс, який відіграв свою роль», — повідомила заступниця голови НБУ.

За словами Рожкової, очищена банківська система та високі ціни на товари українського експорту, що поєдналися з низькими цінами на газ, також позитивно вплинули на економічне зростання України.

Нагадаємо, що відповідно до останнього прогнозу МВФ, у 2019 році економіка України має зрости на 3%.