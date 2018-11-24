У «Народному фронті» розказали, як захистили інтереси кримських татар у бюджеті-2019



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Нардеп Георгій Логвинський зауважив, що сьогодні вкрай необхідно підтримати людей, які перебувають на тимчасово окупованій території, «з метою захисту нашої територіальної цілісності в цілому»

«Народний фронт» домігся виділення у Державному бюджеті на 2019 рік додаткових 30 млн грн на потреби кримських татар, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим.

Про це повідомив народний депутат фракції «Народний фронт», голова підкомітету з міжнародно-правових питань та внутрішньо переміщених осіб парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Георгій Логвинський.

«Окупація почалася з Криму, і деокупація також має початися зі звільнення Кримського півострова. Тому саме за наполяганням Арсенія Яценюка, керівника фракції НФ Максима Бурбака і завдяки єдності членів бюджетного комітету, ми домоглися того, аби в бюджеті на наступний рік було передбачено додаткові кошти на заходи з деокупації з метою продовження санкцій, створення умов для повернення нашого майна та наших людей, з метою тиску на Російську Федерацію», – сказав народний депутат, якого цитує прес-служба «Народного фронту».

Логвинський зауважив, що сьогодні вкрай необхідно підтримати людей, які перебувають на тимчасово окупованій території, «з метою захисту нашої територіальної цілісності в цілому».

Як відомо, 23 листопада Верховна Рада Україна ухвалила Державний бюджет на 2019 рік. «За» проголосували 240 народних обранців, «проти» - 28, утримались - 22, не голосували - 19.

На засіданні були відсутні фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 34 позафракційних депутатів, 16 депутатів від Опоблоку, 14 депутатів «Самопомочі».