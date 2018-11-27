У NASA отримали перший знімок з Марса



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Автоматично керований непілотований апарат InSight був запущений 5 травня цього року, а 26 листопада здійснив успішну посадку на Марс

У NASA зазначили, що знімок був зроблений незабаром після посадки InSight на Марс

Дослідний апарат InSight американського космічного агентства NASA передав з Марса перший знімок планети. Про це йдеться на сайті відомства.

«InSight від NASA зробив перший знімок поверхні планети Марс», - йдеться у повідомленні.

У NASA зазначили, що знімок був зроблений незабаром після посадки InSight на Марс 26 листопада.

Як повідомлялося, автоматично керований непілотований апарат InSight був запущений 5 травня цього року, а 26 листопада здійснив успішну посадку на Марс. Протягом двох років він досліджуватиме глибини червоної планети для вивчення внутрішньої будови і складу.

До Марса InSight пролетів понад 484 млн км на максимальній швидкості. Разом з ним переміщалися два кубові супутники MarCO, призначені для передачі даних з InSight.

Як повідомлялося, NASA посадило на Марс зонд InSight.