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    У NASA отримали перший знімок з Марса

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    Автоматично керований непілотований апарат InSight був запущений 5 травня цього року, а 26 листопада здійснив успішну посадку на Марс - У NASA отримали перший знімок з Марса
    Автоматично керований непілотований апарат InSight був запущений 5 травня цього року, а 26 листопада здійснив успішну посадку на Марс

    У NASA зазначили, що знімок був зроблений незабаром після посадки InSight на Марс

    Дослідний апарат InSight американського космічного агентства NASA передав з Марса перший знімок планети. Про це йдеться на сайті відомства.

    «InSight від NASA зробив перший знімок поверхні планети Марс», - йдеться у повідомленні.

    У NASA зазначили, що знімок був зроблений незабаром після посадки InSight на Марс 26 листопада.

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    Як повідомлялося, автоматично керований непілотований апарат InSight був запущений 5 травня цього року, а 26 листопада здійснив успішну посадку на Марс. Протягом двох років він досліджуватиме глибини червоної планети для вивчення внутрішньої будови і складу.

    До Марса InSight пролетів понад 484 млн км на максимальній швидкості. Разом з ним переміщалися два кубові супутники MarCO, призначені для передачі даних з InSight.

    Як повідомлялося, NASA посадило на Марс зонд InSight.

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