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    Технології

    NASA посадило на Марс зонд InSight

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    NASA посадило на Марс зонд InSight

    InSight вже передав перші зображення

    Американське космічне агентство NASA успішно посадило на Марс дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями.

    Про це повідомляє NASA в Twitter.

    Приземлення підтвердили незабаром після 19:50 за Гринвічем.

    Як зазначається, зонд сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поруч із екватором Червоної планети.

    InSight вже передав перші зображення

    М'яку посадку забезпечили 12 реверсивних двигунів, які увімкнулися перед приземленням, - приблизно так само у 2008 році інженери NASA садили на Марс місію Fenix.

    Місія InSight триватиме 728 земних днів - і приблизно стільки ж марсіанських: доба на Червоній планеті триває лише на 37 хвилин довше, ніж на Землі.

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