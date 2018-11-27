NASA посадило на Марс зонд InSight
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InSight вже передав перші зображення
Американське космічне агентство NASA успішно посадило на Марс дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями.
Про це повідомляє NASA в Twitter.
Приземлення підтвердили незабаром після 19:50 за Гринвічем.
Як зазначається, зонд сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поруч із екватором Червоної планети.
InSight вже передав перші зображення
Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:— NASA (@NASA) 26 листопада 2018 р.
InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw
М'яку посадку забезпечили 12 реверсивних двигунів, які увімкнулися перед приземленням, - приблизно так само у 2008 році інженери NASA садили на Марс місію Fenix.
Місія InSight триватиме 728 земних днів - і приблизно стільки ж марсіанських: доба на Червоній планеті триває лише на 37 хвилин довше, ніж на Землі.