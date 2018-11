NASA посадило на Марс зонд InSight

InSight вже передав перші зображення

Американське космічне агентство NASA успішно посадило на Марс дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями.

Про це повідомляє NASA в Twitter.

Приземлення підтвердили незабаром після 19:50 за Гринвічем.

Як зазначається, зонд сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поруч із екватором Червоної планети.

InSight вже передав перші зображення

Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:



InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw