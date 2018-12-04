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    У найближчі дні в Україні очікується волога погода

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    У найближчі дні в Україні очікується волога погода

    Завтра синоптики прогнозують у столиці дощ і мокрий сніг

    У найближчу добу, 5 грудня, на території України продовжить панувати тепле повітря, погоду з опадами в більшості областей визначатиме атмосферний фронт, що повільно переміщується з заходу в східному напрямку, повідомляє Укргідрометцентр.

    В Україні, крім східних, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей і Криму, - дощ і мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця; в південній частині вночі, вранці туман.

    Вітер південний із переходом у західній частині в північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° тепла до 3° морозу.

    У Києві дощ і мокрий сніг. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 5 грудня найвища температура вдень була +14,7° у 2008 році, найнижча вночі -19,3° у 1902 році.

    6 грудня вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях невеликий мокрий сніг, на решті територій без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

    Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, у Карпатах 5-10° морозу, в південних і східних областях близько 0°; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла.

    У Києві без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

     

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