У НАЗК пояснили, кому треба декларувати новорічні подарунки

Родичі та близькі особи публічного службовця можуть дарувати йому подарунки будь-якої вартості

Деякі подарунки можуть бути небезпечними, особливо якщо ви – чиновник, і приймаєте коштовні речі від своїх підлеглих. А тим більше якщо не задекларуєте отримане.

Про це нагадує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зокрема, якщо на вас поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», приймаючи подарунок слід врахувати встановлені законом обмеження.

Так, керівникам установ забороняється приймати подарунки від своїх підлеглих, а депутатам, головам міст, сіл та селищ під час виконання своїх обов’язків – від виборців.

Родичі та близькі особи публічного службовця можуть дарувати йому подарунки будь-якої вартості. Однак, вартість подарунків від інших осіб не може перевищити 1 прожитковий мінімум – у 2021 році це 2 270 грн. При цьому загальна сума подарунків посадовцю за рік не може перевищувати 2 прожиткових мінімуми – 4540 грн.

Як декларувати подарунки?

Подарунок, вартість якого перевищує п'ять прожиткових мінімуми (11 350 грн (у 2021 році) та 10 510 грн (у 2020 році), підлягає відображенню у щорічній декларації.

До того ж, якщо ваш подарунок коштує понад 100 прожиткових мінімуми (227 000 грн у 2021 році та 210 200 грн у 2020 році), то цілком можливо, що його потрібно буде внести не у один розділ декларації.

Наприклад, якщо 31 грудня 2020 року близька особа подарувала вам ювелірну прикрасу, вона вказується як у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)», так і в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Вам подарували гроші в якості подарунка? Не забудьте їх задекларувати, якщо розмір таких подарунків від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року перевищив п'ять прожиткових мінімумів, нагадує НАЗК.

Нагадуємо, що триває кампанія декларування-2021. Останній день для подання щорічної декларації – 31 березня 2021 року.