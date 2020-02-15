У НАЗК заперечили, що перевіряють декларацію Зеленського



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Володимир Зеленський щорічної декларації за 2019 рік ще не подав

Агентство перевірило своєчасність подання Зеленським повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не проводить перевірку декларації президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Агентство направило запити до відповідних органів з метою витребування документів, необхідних для проведення контролю своєчасності подання Зеленським повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

«Зазначена процедура витребування документів є необхідною складовою для ухвалення рішення про проведення контролю своєчасності подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані», - йдеться в заяві.

У НАЗК додали, що дані дії проводяться в рамках фінансового контролю за своєчасністю подання відповідного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані і не мають жодного відношення до іншої процедури - перевірки декларації суб’єкта декларування.

Процедура повної перевірки здійснюється по відношенню до щорічних декларацій, декларацій перед звільненням та декларацій після звільнення.



Витрати, які здійснені суб’єктом декларування у 2020 році, підлягають декларуванню під час наступної кампанії з подання щорічних декларацій, яка буде тривати з 1 січня до 1 квітня 2021 року.

Наразі до 1 квітня триває кампанія з подання щорічних декларацій за 2019 рік. Згідно з даними Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Президент України Зеленський В.О. щорічної декларації за 2019 рік ще не подав.

Раніше про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку з приводу невнесення Володимиром Зеленським до своєї декларації витрат на поїздку в Оман на початку року, повідомив народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко, посилаючись на відповідь Нацагентства на його депутатське звернення.

Нагадаємо, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману