Мене важко знайти, неможливо забути: Богдан вперше відреагував на своє звільнення



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Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента України

Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан свій перший після відставки допис у соцмережах присвятив Дню святого Валентина

Відповідний допис Богдан зробив у Facebook.

«Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути», - йдеться у підписі до фотоколажу з Богданом і повітряними кульками у вигляді сердець.

Колаж для допису Богдан взяв зі сторінки видання «Слово і Діло», яке також зробило відповідні колажі з п'ятим президентом України Петром Порошенком, президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, лідеркою ВО «Батьківщина» Юлією Тимошенко та іншими політиками.

Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.