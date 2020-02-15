Генсек НАТО заявив, що зустрінеться із Зеленським у Мюнхені



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Володимир Зеленський зустрінеться зі Столтенбергом, генсеком НАТО

Зустріч відбудеться на полях конференції з питань безпеки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє NATO News.

Під час спілкування з журналістами у Мюнхені 14 лютого, Столтенберг анонсував зустрічі із багатьма політичними діячами, серед яких і Зеленський.

«У Мюнхені я зустрінуся з багатьма лідерами, включаючи міністрів закордонних справ Китаю та Росії, а також із президентом Зеленським та багатьма іншими», - сказав генсек.

Раніше повідомлялося, що ввечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У розмові лідери обговорили підготовку наступного нормандського саміту, а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу.

Раніше повідомлялося, що зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ на Мюнхенській конференції не буде.

Напередодні новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив також, що рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам.