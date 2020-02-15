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    Генсек НАТО заявив, що зустрінеться із Зеленським у Мюнхені

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    Володимир&nbsp;Зеленський зустрінеться зі Столтенбергом, генсеком НАТО - Генсек НАТО заявив, що зустрінеться із Зеленським у Мюнхені
    Володимир Зеленський зустрінеться зі Столтенбергом, генсеком НАТО

    Зустріч відбудеться на полях конференції з питань безпеки

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це повідомляє NATO News.

    Під час спілкування з журналістами у Мюнхені 14 лютого, Столтенберг анонсував зустрічі із багатьма політичними діячами, серед яких і Зеленський.

    «У Мюнхені я зустрінуся з багатьма лідерами, включаючи міністрів закордонних справ Китаю та Росії, а також із президентом Зеленським та багатьма іншими», - сказав генсек.

    Раніше повідомлялося, що ввечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

    Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

    Зазначимо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

    У розмові лідери обговорили підготовку наступного нормандського саміту, а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу.

    Раніше повідомлялося, що зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ на Мюнхенській конференції не буде.

    Напередодні новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив також, що рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам.

    НАТО Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки Єнс Столтенберг
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