У Неаполі зіткнулись потяги метро, багато постраждалих



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У метро Неаполя 14 січня зіткнулися потяги Фото: ANSA

Інцидент стався поблизу станції Піцінола

Унаслідок зіткнення трьох потягів метро в італійському місті Неаполь госпіталізовані 13 людей. Інцидент стався поблизу станції Піцінола у наземній частині метрополітену.

«П’ятеро людей були госпіталізовані для отримання медичної допомоги після зіткнення трьох потягів у метро Неаполя у вівторок», — повідомляє місцеве видання ANSA.

Як даними міської транспортної компанії, зупинено рух поїздів на одній з трьох, «жовтій» гілці місцевого метро. Для евакуації постраждалих були закриті три найближчі станції. Всього в лікарні потрапили 13 осіб, включаючи машиністів потягів, пише місцеве видання Il Mattino.

Ніхто з постраждалих не перебуває у тяжкому стані. За попередніми даними, причиною зіткнення стала людська помилка.