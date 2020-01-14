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    У Неаполі зіткнулись потяги метро, багато постраждалих

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    У метро Неаполя 14 січня зіткнулися потяги - У Неаполі зіткнулись потяги метро, багато постраждалих
    У метро Неаполя 14 січня зіткнулися потяги
    Фото: ANSA

    Інцидент стався поблизу станції Піцінола

    Унаслідок зіткнення трьох потягів метро в італійському місті Неаполь госпіталізовані 13 людей.  Інцидент стався поблизу станції Піцінола у наземній частині метрополітену.

    «П’ятеро людей були госпіталізовані для отримання медичної допомоги після зіткнення трьох потягів у метро Неаполя у вівторок», — повідомляє місцеве видання ANSA.

    Як даними міської транспортної компанії, зупинено рух поїздів на одній з трьох, «жовтій» гілці місцевого метро. Для евакуації постраждалих були закриті три найближчі станції. Всього в лікарні потрапили 13 осіб, включаючи машиністів потягів, пише місцеве видання Il Mattino.

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    Ніхто з постраждалих не перебуває у тяжкому стані. За попередніми даними, причиною зіткнення стала людська помилка.

     

    метро Неаполь Італія аварія
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