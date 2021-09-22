Замах на Шефіра: лікар розповів про стан здоров’я водія

Зараз стан Олександра Іванько стабільний, загрози його життю немає

Усі поранення були в ногу, пацієнт був у свідомості

Стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра, стабільний, загрози для його життя немає. Про це повідомив на брифінгу головлікар «Феофанії» Ігор Семенов, пише «РБК-Україна».

«Пацієнт Олександр Іванько був доставлений швидкою допомогою ... Я можу сказати тільки одне – медична допомога йому була надана в повному обсязі, стан його стабільний, загрози для життя немає. Він знаходиться в одному з відділень інтенсивної терапії», – зазначив головлікар.

За його словами, щодо водія Шефіра не вживалися реанімаційні заходи. Операція пройшла стандартно, без ускладнень. Він також уточнив, що всі поранення були в ногу, пацієнт був у свідомості.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

Зазначимо, Шефір назвав мету замаху на себе та розкрив деталі стрілянини.

До слова, Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.