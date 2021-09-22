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    «Виклик президенту»: Єрмак прокоментував замах на Шефіра

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    По автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів - «Виклик президенту»: Єрмак прокоментував замах на Шефіра
    По автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів
    Фото: fakty.ua

    Єрмак: «Поліція та інші служби мають вжити всіх необхідних заходів для того, щоб затримати нападника»

    Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав напад на Сергія Шефіра викликом для президента Зеленського та заявив, що причетні до замаху відповідатимуть за законом. Про це він написав на сторінці у Facebook.

    «Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють.

    Далі діятимуть справедливість та закон… Поліція та інші служби мають вжити всіх необхідних заходів для того, щоб затримати нападника. Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками», – написав Єрмак.

    Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

    За попередніми даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

    Зазначимо, Шефір назвав мету замаху на себе та розкрив деталі стрілянини.

    До слова, Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра.

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    Теги: закон напад поліція Сергій Шефір Андрій Єрмак
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    «Виклик президенту»: Єрмак прокоментував замах на Шефіра