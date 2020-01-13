У неділю на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли, без втрат



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12 січня у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було

Противник обстріляв українські позиції з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У неділю, 12 січня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Один обстріл по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», а саме:

поруч з Водяним – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ»:

поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;

поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат з нашого боку немає.