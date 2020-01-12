Окупанти прицільно обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Оріховим і Новотошківським



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Всі обстріли було зафіксовано на Донецькому напрямку

Від початку доби на Донбасі зафіксували два випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, обидва – на Луганському напрямку.

Про це на брифінгу поінформував речник Міністерства оборони України Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Луганському напрямку», – сказав Шаравара.

Зокрема, відразу після опівночі упродовж 30 хвилин противник з мінометів обстрілював позиції українських військових неподалік Новотошківського. Загалом окупаційні війська випустили 7 мін калібру 82 мм, зазначив речник.

«Також з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі Оріхового», – додав Шаравара.

Речник МОУ підкреслив, що за наявною інформацією, «бойових втрат із боку наших сил внаслідок прицільних обстрілів противника немає».

Шаравара додав, що минулої доби бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил також не було.

За його словами, 11 січня російські окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню, і всі ці обстріли було зафіксовано на Донецькому напрямку.

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Нагадаємо, російські окупанти на Донбасі обстрілюють Збройні сили України із заборонених калібрів.