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    Місія ОБСЄ виявила зенітну установку бойовиків біля Станиці Луганської

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    Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі - Місія ОБСЄ виявила зенітну установку бойовиків біля Станиці Луганської
    Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі

    Зенітка окупантів розташовується на відстані близько 150 метрів на південь від південно-східного краю ділянки розведення

    Бойовики розмістили на окупованій Луганщині зенітну установку ЗУ-23 південніше краю ділянки розведення сил біля Станиці Луганської.

    Про це повідомляється в опублікованому у суботу звіті місії ОБСЄ в Україні.

    «9 січня за межами ділянки розведення БПЛА СММ малого радіуса дії знову зафіксував одну зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) на відстані близько 150 метрів на південь від південно-східного краю ділянки розведення», - йдеться у звіті.

    У місії ОБСЄ також повідомили, що на ділянках розведення сил на Донбасі продовжують перебувати бойовики з нарукавними пов'язками з написом «СЦКК».

    «Команда Місія також бачила (7 січня на ділянці розведення в районі н.п. Станиця Луганська – ред.)  шість членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом «СЦКК») між новою секцією мосту та блокпостом збройних формувань південніше мосту», - зазначається у звіті.

    Раніше ОБСЄ зафіксувала у Золотому камери і антени, встановлені біля блокпоста бойовиків.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина військова техніка СЦКК озброєння
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